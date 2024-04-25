Путин поздравил «Металлург» с победой в Кубке Гагарина

Президент РФ Владимир Путин поздравил «Металлург» с победой в Кубке Гагарина.

Путин обратился к президенту «Металлурга» Виктору Рашникову на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

«Виктор Филиппович, поздравляю вас с победой «Магнитки». Вчера хотел вам позвонить, но вы были так заняты, никак было с вами не связаться, отмечали командой победу», — приводит слова Путина РИА «Новости».

24 апреля «Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче серии и выиграл Кубок Гагарина.

«Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».