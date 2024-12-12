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Сегодня, 20:15

Путин рассказал, что Борис Михайлов был кумиром его мамы

Владислав Маслов
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин заявил, что бывший нападающий ЦСКА и сборной СССР по хоккею Борис Михайлов был спортивным кумиром его матери.

«Моя семья была далека от спорта — кроме меня, так как я занимался регулярно. Родители — точно нет. Но вот член сборной команды СССР по хоккею Михайлов был кумиром моей мамы. Удивительно, знаете, вот я сейчас вспоминаю об этом... И это не пустые слова. Для меня большая честь награждать таких людей сегодня здесь, в московском Кремле», — цитируют Путина «РИА Новости».

12 декабря президент в Кремле вручил лауреатам государственные наград РФ. В их числе был бывший хоккеист и тренер Михайлов, которого наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

80-летний Михайлов — 2-кратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира в составе советской национальной команды, а также 10-кратный чемпион СССР в качестве игрока ЦСКА. Как тренер он наиболее известен по работе с московскими армейцами, петербургским СКА и сборной России.

Борис Михайлов. «Харламов на площадке умел все. Еще и на трибуну успевал смотреть». Борису Михайлову — 80!

Источник: РИА Новости
Борис Михайлов
Владимир Путин
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