Пыленков — о победе над минским «Динамо»: «Было много удалений и ненужных эмоций»

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу своей команды над минским «Динамо» (6:3) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— Очень тяжелая игра. Мы должны были выигрывать, потому что старт сезона у нас не очень хороший, так скажем. Порадовали своих болельщиков, своих близких. Слава богу, что победили. ["Динамо" Минск] хороший соперник, очень быстрый, много борьбы.

Вы сами видели — у нас было много удалений, много эмоций, в том числе, наверное, и ненужных. Они нас чуть-чуть захлестнули, но в целом мы сыграли хорошо. Да, пропустили три гола, но самое главное — конечный результат. Будем работать над тем, чтобы не удаляться, — сказал Пыленков «СЭ».

Московская команда набрала 4 очка за пять встреч и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. У минчан 6 очков и третья позиция.