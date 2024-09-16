Сегодня, 08:40
Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков в комментарии для «СЭ» оценил старт команды в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ, а также озвучил цели бело-голубых на сезон.
— Старт сезона нельзя назвать удачным для команды: три поражения в пяти матчах. Удалось ли понять причину неудач?
— Сложно сейчас что-то говорить. Мы сами понимаем, что это не тот результат, который мы хотим. Но что есть на данный момент, то мы имеем. Будем работать, чтобы выходить в следующих матчах и выигрывать.
— Какие цели «Динамо» ставит на этот сезон?
— Цель у нашей команды всегда одна. И я думаю, у всех топовых команд она тоже одна. Сначала хотим побеждать в каждом матче, а дальше — в плей-офф, — сказал Пыленков «СЭ».
Московская команда в воскресенье, 15 сентября, победила одноклубников из Минска (6:3), набрала 4 очка за пять встреч и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.