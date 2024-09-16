Защитник «Динамо» Пыленков: «Мы сами понимаем — это не тот результат, который мы хотим»

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков в комментарии для «СЭ» оценил старт команды в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ, а также озвучил цели бело-голубых на сезон.

— Старт сезона нельзя назвать удачным для команды: три поражения в пяти матчах. Удалось ли понять причину неудач?

— Сложно сейчас что-то говорить. Мы сами понимаем, что это не тот результат, который мы хотим. Но что есть на данный момент, то мы имеем. Будем работать, чтобы выходить в следующих матчах и выигрывать.

— Какие цели «Динамо» ставит на этот сезон?

— Цель у нашей команды всегда одна. И я думаю, у всех топовых команд она тоже одна. Сначала хотим побеждать в каждом матче, а дальше — в плей-офф, — сказал Пыленков «СЭ».

Московская команда в воскресенье, 15 сентября, победила одноклубников из Минска (6:3), набрала 4 очка за пять встреч и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.