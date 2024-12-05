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Сегодня, 12:02

Рабочая группа обсудит повышение возраста игроков на ярмарке юниоров КХЛ

Даниил Аршавский
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Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский сообщил о предложении рабочей группы обсудить повышение возраста игроков, которые будут участвовать в драфте FONBET чемпионата КХЛ.

«Главным барьером на пути реализации проекта ярмарки сейчас является возраст драфтуемых игроков. Клубы такой ранний возраст не устраивает, я понимаю почему, и это было предсказуемо. Ясно, что возраст мы будем сдвигать. Тогда и заинтересованность клубов будет другой. Что касается самого процесса обсуждения ярмарки, то он довольно сложный и долгий. Проект все-таки должен быть реализован правильно, и сиюминутных решений не будет», — цитирует Фастовского ТАСС.

«Ярмарка юниоров» действовала в КХЛ с 2009 по 2017 год. В настоящее время руководство большинства клубов лиги выступает против ее возобновления.

Звучит гимн России на&nbsp;стадионе &laquo;Динамо&raquo;. Совещание КХЛ по драфту превратилось в балаган. Идея ярмарки юниоров полностью провалилась

Источник: ТАСС
КХЛ
Кирилл Фастовский
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