Радулов — герой месяца FONBET OVERTIME

В прошлом сезоне КХЛ и FONBET запустили проект с хоккейными карточками. В этом — коллекция пополнится девятью новыми. Герой сентября Никита Артамонов уже получил свою карточку, настоящее украшение любой коллекции. Они будут выпущены ограниченным тиражом, а героев и моменты выбираете вы.

Пришло время представить героя октября! В хоккей играют многие, но никто не делает это так, как Александр Радулов. Нападающий проводит 19-й сезон в профессиональной карьере, но каждый раз, когда он выходит на лед — летят искры. Сейчас у 47-го номера «Локомотива» 14 (9+5) очков, важная роль в команде-лидере и... звание Героя месяца. Кстати, недавно Александр перешагнул рубеж в 250 шайб в КХЛ. И сделал это в FONBET OVERTIME!

Узнать больше о коллекции и о том, как заполучить заветную карточку — можно на сайте. Смотри хоккей, ставь на FONBET OVERTIME и выбирай своих героев.

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