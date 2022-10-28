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Сегодня, 13:31

Радулов может пропустить матч «Ак Барса» с «Нефтехимиком»

Виктория Кравченко
Александр Радулов.
Фото ХК «Ак Барс»
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Форвард «Ак Барса» Александр Радулов, скорее всего, пропустит матч КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика», заявил главный тренер казанского клуба Олег Знарок.

«Скорее всего, Радулов не будет играть с «Нефтехимиком», — заявил Знарок.

36-летний форвард набрал 2 (0+2) очка в последних восьми играх за казанский клуб.

В прошлый Радулов забивал в игре с «Автомобилистом» (4:5 ОТ) 4 октября — тогда нападающий сделал дубль. Всего в этом сезоне хоккеист записал на свой счет 15 (8+7) очков в 21 игре.

Александр Радулов
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
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