Радулов не думает о завершении карьеры

Агент нападающего «Ак Барса» Александра Радулова Александр Черных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем хоккеиста в казанском клубе.

«Как только он решит, где, соответственно, там и будем продолжать. О завершении карьеры речи не идет? Он не думает», — сказал Черных «СЭ».

Срок контракта 37-летнего Радулова с «Ак Барсом» заканчивается 30 апреля 2024 года. В текущем сезоне он провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на счету Радулова 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх.