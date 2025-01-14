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Сегодня, 18:31

Радулов оштрафован, Шалунов избежал санкций после матча против СКА

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СДК КХЛ рассмотрел два эпизода матча FONBET Чемпионата «Локомотив» — СКА (4:3 ОТ), который прошел 13 января.

Как информирует сайт лиги, форвард ярославцев Максим Шалунов избежал санкций за столкновение с Павлом Акользиным, который был диагностирован перелом носа. Видео эпизода доступно на сайте КХЛ.

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Кроме того, нападающий «Локомотива» Александр Радулов оштрафован за 20-минутный штраф, который он получил после окончания встречи. В протоколе матча причиной удаления указан «плевок», сам хоккеист заявил, что ни в кого не плевал.

Источник: КХЛ
Александр Радулов
Максим Шалунов
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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