Радулов признан лучшим нападающим второго раунда плей-офф КХЛ, Вязовой — лучший новичок

КХЛ определила лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина.

Лучшим вратарем признан Владислав Подъяпольский из московского «Динамо», одержавший 4 победы в 5 матчах при коэффиценте надежности 1,83.

Алексей Василевский из «Салавата Юлаева» признан лучшим защитником. Он набрал 3 (2+1) очка в 7 матчах, став соавтором победных голов в 2 из них.

Лучшим нападающим стал форвард Александр Радулов из «Локомотива», набравший 6 (3+3) очков в 7 матчах.

Лучшим новичком признан голкипер «Салавата Юлаева» Семен Вязовой, одержавший 3 победы в 4 матчах раунда с коэффициентом надежности 2,36.