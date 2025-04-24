Сегодня, 14:25
КХЛ определила лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина.
Лучшим вратарем признан Владислав Подъяпольский из московского «Динамо», одержавший 4 победы в 5 матчах при коэффиценте надежности 1,83.
Алексей Василевский из «Салавата Юлаева» признан лучшим защитником. Он набрал 3 (2+1) очка в 7 матчах, став соавтором победных голов в 2 из них.
Лучшим нападающим стал форвард Александр Радулов из «Локомотива», набравший 6 (3+3) очков в 7 матчах.
Лучшим новичком признан голкипер «Салавата Юлаева» Семен Вязовой, одержавший 3 победы в 4 матчах раунда с коэффициентом надежности 2,36.