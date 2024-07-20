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20 июля, 23:24

Радулов: «Роль Никитина в моем переходе в «Локомотив» была весомой»

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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов объяснил свой переход в ярославский клуб.

«Я сейчас тренируюсь больше, чем раньше. Не секрет, что с возрастом нужно больше проводить время в зале, уделять себе внимание. Получаю сейчас меньше отдыха. С Никитиным обсуждали исключительно организационные моменты вроде начала сборов. Я с ним уже работал раньше, знаю этого человека. Мне нравилось с ним работать, так что его роль в моем переходе в «Локомотив» была весомой», — сказал Радулов Sport24.

В июне Радулов перешел в «Локомотив» из казанского «Ак Барса», подписав контракт на один сезон. В сезоне-2023/24 хоккеист провел 58 матчей за казанцев в КХЛ и набрал 40 (16+24) очков.

Источник: Sport24
Александр Радулов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Локомотив (Ярославль)
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