3 ноября, 18:45

Радулов провел встречу с хоккеистами юниорской сборной России

Анастасия Пилипенко

Двукратный обладатель Кубка Гагарина и самый ценный игрок последнего плей-офф FONBET чемпионата КХЛ Александр Радулов встретился с юниорской сборной России на катке «Молодежка», сообщает ТАСС.

«Надо выкладываться на тренировках, и тогда все получится», — обратился к юниорам Радулов.

С 6 по 9 ноября юниоры сыграют в Санкт-Петербурге на Кубке будущего.

Радулов является лучшим бомбардиром «Локомотива» с 23 (11+12) очками.

Источник: ТАСС
2

  • Симон Вирсаладзе

    ну этот научит )

    04.11.2025

  • frunt 2

    напердел,по-стариковски,вот и вся встреча.

    03.11.2025

    Александр Радулов
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Локомотив (Ярославль)
