Радулов провел встречу с хоккеистами юниорской сборной России

Двукратный обладатель Кубка Гагарина и самый ценный игрок последнего плей-офф FONBET чемпионата КХЛ Александр Радулов встретился с юниорской сборной России на катке «Молодежка», сообщает ТАСС.

«Надо выкладываться на тренировках, и тогда все получится», — обратился к юниорам Радулов.

С 6 по 9 ноября юниоры сыграют в Санкт-Петербурге на Кубке будущего.

Радулов является лучшим бомбардиром «Локомотива» с 23 (11+12) очками.