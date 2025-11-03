Радулов провел встречу с хоккеистами юниорской сборной России

3 ноября, 18:45
Двукратный обладатель Кубка Гагарина и самый ценный игрок последнего плей-офф FONBET чемпионата КХЛ Александр Радулов встретился с юниорской сборной России на катке «Молодежка», сообщает ТАСС.
«Надо выкладываться на тренировках, и тогда все получится», — обратился к юниорам Радулов.
С 6 по 9 ноября юниоры сыграют в Санкт-Петербурге на Кубке будущего.
Радулов является лучшим бомбардиром «Локомотива» с 23 (11+12) очками.
Симон Вирсаладзе
ну этот научит )
04.11.2025
frunt 2
напердел,по-стариковски,вот и вся встреча.
03.11.2025