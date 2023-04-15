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Сегодня, 12:00

Радулов рассказал, чего ждет от финала Кубка Гагарина против ЦСКА

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Александр Радулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов поделился ожиданиями от старта серии финала Кубка Гагарина против ЦСКА.

— За счет чего можно переиграть ЦСКА?

— Недолго осталось ждать, скоро, в понедельник, все начнется.

— Есть какие-то особенные ощущения перед финалом?

— Финал — это круто, то, ради чего мы пришли в хоккей когда-то. Либо все, либо ничего. Нужно ценить это, потому что не каждый раз получается добраться до такой стадии.

— Что скажете о ЦСКА?

— Хорошая команда с хорошим тренером. Не зря они выиграли кубок в прошлом сезоне, а в этом вышли в финал. Федоров? Великий хоккеист, который выиграл все, что можно. За свою карьеру он поработал с великими тренерами.

Первый матч серии «Ак Барс» — ЦСКА состоится в Казани 17 апреля, начало — в 19.30 (мск).

Александр Радулов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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