Радулов рассказал, чего ждет от финала Кубка Гагарина против ЦСКА

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов поделился ожиданиями от старта серии финала Кубка Гагарина против ЦСКА.

— За счет чего можно переиграть ЦСКА?

— Недолго осталось ждать, скоро, в понедельник, все начнется.

— Есть какие-то особенные ощущения перед финалом?

— Финал — это круто, то, ради чего мы пришли в хоккей когда-то. Либо все, либо ничего. Нужно ценить это, потому что не каждый раз получается добраться до такой стадии.

— Что скажете о ЦСКА?

— Хорошая команда с хорошим тренером. Не зря они выиграли кубок в прошлом сезоне, а в этом вышли в финал. Федоров? Великий хоккеист, который выиграл все, что можно. За свою карьеру он поработал с великими тренерами.

Первый матч серии «Ак Барс» — ЦСКА состоится в Казани 17 апреля, начало — в 19.30 (мск).