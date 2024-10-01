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Сегодня, 19:35

Радулов стал пятым игроком в истории, забросившим 250 шайб в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов достиг отметки в 250 заброшенных шайб в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

38-летний форвард 30 сентября забил победный гол в овертайме матча против «Автомобилиста» (1:0 ОТ) в FONBET чемпионате КХЛ.

Радулов перебрался в «Локомотив» летом этого года. Ранее нападающий выступал в КХЛ за «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс».

Ранее отметка в 250 шайб в лиге покорилась Сергею Мозякину (419 шайб), Найджелу Доусу (293), Данису Зарипову (292) и Вадиму Шипачеву (289).

Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)

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