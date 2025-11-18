Рише — о работе и.о. главного тренера «Трактора»: «В моих планах нет ухода, но решение вне моих компетенций»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише после поражения от «Металлурга» (3:4) в FONBET чемпионате КХЛ заявил, что не планирует покидать клуб.

«Когда вас называют исполняющим обязанности главного тренера, это не значит, что произошло что-то безумно веселое или хорошее. К этому всегда приводят определенные события. В прошлом сезоне это была болезнь главного тренера, в этом сезоне его уход с поста. Для меня это вызов, к каждой игре я подхожу с приятным волнением. В моих планах нет ухода из «Трактора». Но решение находится вне моих компетенций», — цитирует Рише пресс-служба клуба.

«Трактор» 17 ноября объявил об уходе Бенуа Гру с поста главного тренера. Поражение от «Металлурга» стало для челябинцев третьим подряд. С 31 очком команда занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.