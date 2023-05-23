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Сегодня, 18:15

Генменеджер «Лады» Якубов: «Рассчитываем на переход из СКА Бучельникова, на Мичкова — нет»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Генеральный менеджер тольяттинского клуба Рафик Якубов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как будет формироваться команда и кто может стать первым новичком.

— Правда, что Алтыбармакян и Попугаев у вас будут играть?

— Пока не знаю.

— А когда вы будете команду комплектовать?

— Сейчас мы своих игроков будем переподписывать, потом собираемся подписать ребят, которые заявили о себе в ВХЛ: Семина, Минеева. Сейчас рынок такой, что не развернешься особо.

— Вы хорошо знаете ВХЛ, много поездили в этом году по «вышке».

— Я хочу сказать, что это очень хорошая лига, есть игроки, которые заслуживают шанса попробовать себя в КХЛ.

— Бучельников может к вам перейти?

— Все может быть. У СКА есть Мичков, Бучельников, они перспективные ребята. Есть Гурзанов, но он 2002 года рождения, а нам нужен лимитчик, поэтому на Бучельникова больше рассчитываем. Думаю, что Мичков будет в следующем году в Питере играть.

— У вас будет борьба с «Сочи» за Бучельникова.

— Тут уже самому парню решать надо. Мы будем разговаривать с агентом и с руководством СКА. Мы постоянно на связи с Романом Борисовичем, надеюсь, что у нас будет очень хорошее понимание.
13 апреля «Лада» была включена в состав участников ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сезона-2023/24. До этого тольяттинцы провели 5 сезонов в ВХЛ.

Полное интервью с Рафиком Якубовым читайте на сайте «СЭ»

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