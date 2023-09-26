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Сегодня, 12:41

Рахимова обыграла Рус в первом круге турнира в Нинбо

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Камилла Рахимова обыграла Аранчу Рус из Нидерландов в первом круге турнира WTA 250 в Нинбо.

Матч завершился со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 24 минуты.

77-я ракетка мира Рахимова ни разу не подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету 51-й ракетки мира Рус 4 эйса, 8 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Во втором круге турнира 22-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Бай Чжосюань (Китай, Q).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Камилла Рахимова (Россия) — Аранча Рус (Нидерланды, 6) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:3

Теннис
Камилла Рахимова
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