Рашевский: «Вышли на матч с «Барысом» неготовыми, подсели в физическом плане»

Сегодня, 06:33
Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:3 ОТ).
«Ничего необычного не произошло. Мы сами вышли неготовыми, подсели в физическом плане. У нас плотный график. Не размялись до конца, не находились в игровом тонусе в начале матча. Потом уже разбегались, в третьем периоде выглядели лучше. А когда проигрываешь и нечего терять, то становишься опаснее. На этом мы и сыграли, полезли на ворота, стали зарабатывать удаления, и наши иностранные мастера все решили», — приводит слова Рашевского официальный сайт КХЛ.
«Динамо» набрало 6 очков и поднялось на третье место в Западной Конференции. «Барыс» с 3 очками идет на 11-м месте «Востока».
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|2
|2
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|2
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|3
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|2
|3
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|3
|3
|11
|Барыс
|5
|0
|5
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|Лада
|4
|1
|3
|2
|12.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|- : -
|12.09
|19:00
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Локомотив – Куньлунь РС
|- : -
|12.09
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
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|12.09
|19:00
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Ак Барс – Динамо Мн
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|12.09
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СКА – Спартак
|- : -