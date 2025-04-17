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17 апреля, 10:46

Рашевский — о победе над «Ак Барсом»: «Задача у нас была — выиграть игру»

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал победу над «Ак Барсом» в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина (3:1).

«Задача у нас была — выиграть игру. Мы с ней справились. Выходили с холодной головой. Тренер сказал, что не нужно суперзаряжаться и думать о том, что это наш последний шанс. Алексей Николаевич сказал, что нужно быть спокойными и делать свою работу. Прошлый матч в целом мы сыграли очень дисциплинированно и строго. Плохо, что моменты не реализовали. В этой игре мы придерживались той же тактики: бились, старались и смогли реализовать свои моменты», — приводит слова Рашевского пресс-служба бело-голубых.

Рашевский отметился в игре голом в третьем периоде. Эта шайба стала для него 91-й за бело-голубых в КХЛ, что сделало его лучшим снайпером в истории клуба в КХЛ.

«Динамо» сократило отставание в серии с казанским клубом — 1-2. Следующий матч между командами пройдет 18 апреля в Казани. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
Дмитрий Рашевский
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