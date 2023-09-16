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Сегодня, 07:00

КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 16 сентября

16 сентября пройдут восемь матчей регулярного чемпионата КХЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

На субботу, 16 сентября, запланированы восемь матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024.

Игры на территории Российской Федерации можно смотреть на тематических телеканалах лиги и интернет-платформах. Матчи показывают телеканалы КХЛ ТВ и KHL Prime, сайт КХЛ, «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Матчи можно смотреть также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Оkko.

Расписание трансляций матчей КХЛ 16 сентября

13.30. «Авангард» — «Нефтехимик»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Матч ТВ», «Кинопоиск», Оkkо, телеканал «12» (Омск).

13.30. «Барыс» — «Адмирал»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Оkkо.

14.00. «Витязь» — «Северсталь»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск».

14.30. «Трактор» — «Автомобилист»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ Prime, «Кинопоиск», Оkkо, телеканал «ОТВ» (Челябинск).

15.00. «Металлург» — «Лада»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, телеканал «ТВ ИН» (Магнитогорск).

16.00. «Куньлунь» — «Локомотив»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Оkkо.

17.00. «Ак Барс» — «Торпедо»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск», телеканал «ТНВ Татарстан» (Казань), телеканал «НН 24» (Нижний Новгород).

17.00. ЦСКА — «Спартак»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ Prime, «Кинопоиск», Оkkо.

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября 2023 по 26 февраля 2024 года. Всего участие в турниры принимают 23 команды.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 5 5 0 10
2 Динамо М 7 5 2 10
3 Спартак 6 4 2 8
4 Сочи 7 4 3 8
5 Куньлунь РС 7 4 3 8
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 6 2 4 4
11 Витязь 6 1 5 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 6 5 1 11
2 Автомобилист 6 4 2 9
3 Ак Барс 6 4 2 8
4 Авангард 5 4 1 8
5 Трактор 6 3 3 7
6 Сал. Юлаев 5 3 2 6
7 Амур 6 3 3 6
8 Лада 6 2 4 5
9 Сибирь 6 2 4 5
10 Адмирал 5 1 4 4
11 Нефтехимик 5 1 4 3
12 Барыс 5 0 5 3
Результаты / календарь
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14.09
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16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
16.09 14:00
Авангард – Нефтехимик
 - : -
16.09 14:00
Витязь – Северсталь
 - : -
16.09 14:00
Барыс – Адмирал
 - : -
16.09 15:00
Металлург Мг – Лада
 - : -
16.09 15:00
Трактор – Автомобилист
 - : -
16.09 16:00
Куньлунь РС – Локомотив
 - : -
16.09 17:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
16.09 17:00
Ак Барс – Торпедо
 - : -
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