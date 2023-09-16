КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 16 сентября

Сегодня, 07:00
На субботу, 16 сентября, запланированы восемь матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024.
Игры на территории Российской Федерации можно смотреть на тематических телеканалах лиги и интернет-платформах. Матчи показывают телеканалы КХЛ ТВ и KHL Prime, сайт КХЛ, «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Матчи можно смотреть также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Оkko.
Расписание трансляций матчей КХЛ 16 сентября
13.30. «Авангард» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Матч ТВ», «Кинопоиск», Оkkо, телеканал «12» (Омск).
13.30. «Барыс» — «Адмирал»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Оkkо.
14.00. «Витязь» — «Северсталь»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск».
14.30. «Трактор» — «Автомобилист»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ Prime, «Кинопоиск», Оkkо, телеканал «ОТВ» (Челябинск).
15.00. «Металлург» — «Лада»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, телеканал «ТВ ИН» (Магнитогорск).
16.00. «Куньлунь» — «Локомотив»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Оkkо.
17.00. «Ак Барс» — «Торпедо»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск», телеканал «ТНВ Татарстан» (Казань), телеканал «НН 24» (Нижний Новгород).
17.00. ЦСКА — «Спартак»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ Prime, «Кинопоиск», Оkkо.
Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября 2023 по 26 февраля 2024 года. Всего участие в турниры принимают 23 команды.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|5
|5
|0
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|6
|4
|2
|8
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Куньлунь РС
|7
|4
|3
|8
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|6
|2
|4
|4
|11
|Витязь
|6
|1
|5
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|6
|5
|1
|11
|2
|Автомобилист
|6
|4
|2
|9
|3
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|4
|Авангард
|5
|4
|1
|8
|5
|Трактор
|6
|3
|3
|7
|6
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|7
|Амур
|6
|3
|3
|6
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|10
|Адмирал
|5
|1
|4
|4
|11
|Нефтехимик
|5
|1
|4
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|16.09
|14:00
|
Авангард – Нефтехимик
|- : -
|16.09
|14:00
|
Витязь – Северсталь
|- : -
|16.09
|14:00
|
Барыс – Адмирал
|- : -
|16.09
|15:00
|
Металлург Мг – Лада
|- : -
|16.09
|15:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|16.09
|16:00
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -
|16.09
|17:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|16.09
|17:00
|
Ак Барс – Торпедо
|- : -