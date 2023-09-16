КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 16 сентября

На субботу, 16 сентября, запланированы восемь матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024.

Игры на территории Российской Федерации можно смотреть на тематических телеканалах лиги и интернет-платформах. Матчи показывают телеканалы КХЛ ТВ и KHL Prime, сайт КХЛ, «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Матчи можно смотреть также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Оkko.

Расписание трансляций матчей КХЛ 16 сентября

13.30. «Авангард» — «Нефтехимик»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Матч ТВ», «Кинопоиск», Оkkо, телеканал «12» (Омск).

13.30. «Барыс» — «Адмирал»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Оkkо.

14.00. «Витязь» — «Северсталь»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск».

14.30. «Трактор» — «Автомобилист»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ Prime, «Кинопоиск», Оkkо, телеканал «ОТВ» (Челябинск).

15.00. «Металлург» — «Лада»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, телеканал «ТВ ИН» (Магнитогорск).

16.00. «Куньлунь» — «Локомотив»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Оkkо.

17.00. «Ак Барс» — «Торпедо»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск», телеканал «ТНВ Татарстан» (Казань), телеканал «НН 24» (Нижний Новгород).

17.00. ЦСКА — «Спартак»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ Prime, «Кинопоиск», Оkkо.

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября 2023 по 26 февраля 2024 года. Всего участие в турниры принимают 23 команды.