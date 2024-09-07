Капитан «Сочи» Рассказов: «В матче со «Спартаком» сражались с первой и до последней секунды»

Капитан «Сочи» Кирилл Рассказов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (2:1, Б) в матче регулярного ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— «Спартак» — хорошая команда, как и в прошлом году. Здорово играют по моменту, много создают, взаимодействуют. Но хочу похвалить и свою команду, потому что сражались с первой и до последней секунды, не давали сопернику играть и добились победы, — приводит слова Рассказова Legalbet.

По итогам встречи сочинцы набрали два очка и заняли девятое место в таблице Западной конференции КХЛ. Следующий матч в регулярке «Сочи» проведет 9 сентября против «Витязя».