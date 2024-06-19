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Сегодня, 18:31

Гусманов: «Победа Разина в Кубке Гагарина была ожидаема»

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Главный тренер команды ВХЛ «Магнитка» Равиль Гусманов прокомментировал победу магнитогорского «Металлурга» в прошлом сезоне Кубка Гагарина под руководством Андрея Разина.

«На мой взгляд, это ожидаемо. Хотя многие специалисты говорили, что у него не получится выиграть Кубок с первого раза, но по ходу чемпионата уже было видно, что команда может побеждать. «Металлург» показывал быстрый, искрометный, задорный хоккей», — приводит слова Гусманова «РБ Спорт».

«Металлург» обыграл в финальной серии плей-офф КХЛ ярославский «Локомотив» (4-0) в серии до четырех побед.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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