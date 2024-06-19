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Сегодня, 16:55

Равиль Гусманов рассказал, что думает об игре Юрова в «Металлурге»

Виктория Кравченко
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Тренер Равиль Гусманов оценил игру форварда «Металлурга» Данилы Юрова в сезоне КХЛ.

— Когда вы работали в тренерском штабе «Металлурга», Данила Юров получал не так много игрового времени, а сейчас он стал лидером команды...

— Когда я работал в команде, он был еще недостаточно готов. Мы давали ему играть, но немного ему не хватало — физически и морально. А в этом году он окреп и проявил себя. Молодец.

— Смогли проявить себя и Роман Канцеров, Никита Гребенкин, Илья Набоков.

— Очень рад за этих ребят. Главный тренер в них поверил, и они оправдали его доверие. Сыграли так, как надо. Набоков показал в плей-офф уверенность не по своему возрасту, — цитирует Гусманова «РБ Спорт».

Хоккеист побил рекорд Владимира Тарасенко по очкам среди игроков в возрасте до 21 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ravil-gusmanov-kogda-ya-rabotal-v-metallurge-yurov-by-l-eshhe-nedostatochno-gotov/
Данила Юров
ХК Металлург (Магнитогорск)
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