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Сегодня, 13:20

Разин: «Ак Барс» усилился фамилиями, а играть будут люди»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил перспективы команды в новом сезоне КХЛ.

 

— Насколько за межсезонье вы следили за соперниками? Яркую селекцию провел «Ак Барс», но у других грандов «Востока» не все складывается хорошо.

— А как я могу не следить? Первое, что я делаю, когда открываю глаза, — сразу включаю интернет и смотрю последние новости. И весь день я в новостях на всех ведущих каналах, начиная с вашего издания, заканчивая малоизвестными. Семь — десять изданий я постоянно штудирую и слежу за всеми новостями. «Ак Барс» усилился фамилиями, а играть будут люди. Не факт, что Казань так сильно усилилась, а «Магнитка» — не усилилась. Сезон покажет.

— Заинтриговали вы, конечно, болельщиков.

— Тренеру всегда надо верить в своих ребят. Своей уверенностью надо давать им уверенность. Плохо, когда болельщики, которые поддерживают свою команду, вносят негатив и недоверие к ребятам. Любому спортсмену приятно, когда о нем говорят только хорошее. Это вдохновляет, придает сил и окрыляет. Постараюсь сделать все, чтобы ребята чувствовали уверенность.

— Мне кажется, это не недоверие. Когда болельщик видит фамилии Яшкин и Мухаметов, он испытывает совершенно разные эмоции от трансферов.

— Все понятно. Болельщики переживают и хотели бы видеть Кросби, Малкина и Макдэвида в нашей команде. Но давайте думать, что и Мухаметов, и Квартальнов сыграют на своем максимуме и сделают все, чтобы «Магнитка» оказалась на самой вершине. Это громкие слова, но и я когда-то был хоккеистом Высшей лиги и до 24 лет не попадал в состав команды. Но потом в меня поверил Валерий Константинович Белоусов, и я достиг какого-то уровня. Надо верить в ребят. Они прогрессируют и способны достичь высот в большом спорте.

 
Андрей Разин. «Отмазывался от стереотипов, которые на меня повесили. Я что, страшный?» Разин — о приходе в «Магнитку»

 

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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