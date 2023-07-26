Разин: «Ак Барс» усилился фамилиями, а играть будут люди»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» оценил перспективы команды в новом сезоне КХЛ.

— Насколько за межсезонье вы следили за соперниками? Яркую селекцию провел «Ак Барс», но у других грандов «Востока» не все складывается хорошо.

— А как я могу не следить? Первое, что я делаю, когда открываю глаза, — сразу включаю интернет и смотрю последние новости. И весь день я в новостях на всех ведущих каналах, начиная с вашего издания, заканчивая малоизвестными. Семь — десять изданий я постоянно штудирую и слежу за всеми новостями. «Ак Барс» усилился фамилиями, а играть будут люди. Не факт, что Казань так сильно усилилась, а «Магнитка» — не усилилась. Сезон покажет.

— Заинтриговали вы, конечно, болельщиков.

— Тренеру всегда надо верить в своих ребят. Своей уверенностью надо давать им уверенность. Плохо, когда болельщики, которые поддерживают свою команду, вносят негатив и недоверие к ребятам. Любому спортсмену приятно, когда о нем говорят только хорошее. Это вдохновляет, придает сил и окрыляет. Постараюсь сделать все, чтобы ребята чувствовали уверенность.

— Мне кажется, это не недоверие. Когда болельщик видит фамилии Яшкин и Мухаметов, он испытывает совершенно разные эмоции от трансферов.

— Все понятно. Болельщики переживают и хотели бы видеть Кросби, Малкина и Макдэвида в нашей команде. Но давайте думать, что и Мухаметов, и Квартальнов сыграют на своем максимуме и сделают все, чтобы «Магнитка» оказалась на самой вершине. Это громкие слова, но и я когда-то был хоккеистом Высшей лиги и до 24 лет не попадал в состав команды. Но потом в меня поверил Валерий Константинович Белоусов, и я достиг какого-то уровня. Надо верить в ребят. Они прогрессируют и способны достичь высот в большом спорте.