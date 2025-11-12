Видео
12 ноября, 19:48

Разин извинился перед Самсоновым: «Никогда не считал, что ты плохой вратарь. Надеюсь, еще поработаем вместе»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин принес извинения голкиперу «Сочи» Илье Самсонову.

1 ноября «Металлург» обменял права на 28-летнего голкипера в «Сочи». После обмена прав на Самсонова Разин заявил: «Шуткой отвечу: они друзья с Кузнецовым. Чтобы сильно не зависали вдвоем, решили их разбить...» В ответ Самсонов сказал, что слова Разина ничего для него не значат.

Илья Самсонов.Самсонов — о словах Разина про проблемы с дисциплиной: «Для меня это ничего не значит»

«Хочу публично извиниться перед Ильей Самсоновым. Я никогда не считал, что ты плохой вратарь. Желаю тебе успехов. Надеюсь, мы еще поработаем вместе», — сказал Разин на пресс-конференции после победы над «Ладой» (6:4).

После перехода Самсонов провел 4 матча в «Сочи» в текущем розыгрыше FONBET чемпионата КХЛ с процентом сейвов 90,77 и коэффициентом надежности 3,23.

