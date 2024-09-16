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16 сентября, 23:23

Разин: «По работе и самоотдаче я бы не сказал, что игроков «Металлурга» посещают звездные мысли»

Алина Савинова
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал игру команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:5).

«Начало было неплохое. Были хорошие контратаки, которые мы могли реализовать. К сожалению, не получилось. Провал был конечно после первого гола. Ненужный гол в раздевалку. Второй период начали хорошо, но опять был отрезок, который провалили. Все по делу, в принципе. «Северсталь» с победой», — приводит пресс-служба магнитогорцев слова Разина.

Тренер не считает, что у игроков команды появилась звездная болезнь после победы в Кубке Гагарина-2024.

«Я надеюсь. В голову к каждому не залезешь. По работе, по самоотдаче я бы не сказал, что какие-то звездные мысли посещают ребят. Все хотят, все стараются, все, что на предсезонке хотели, отработали», — добавил он.

Андрей Разин. Чемпион ужасно начал сезон: Разин проиграл пять матчей из шести! Что делать «Металлургу»?

«Металлург» потерпел четвертое поражение подряд и пятое в сезоне. После шести игр магнитогорцы с 2 баллами идут 11-ми на «Востоке». Следующий матч команда Разина проведет дома против «Нефтехимика». Встреча пройдет 21 сентября и начнется в 14.30 по московскому времени.

Источник: https://vk.com/wall-91865_685862
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Северсталь
Андрей Разин

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