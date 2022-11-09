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КХЛ

Сегодня, 14:44

Разин: «Кому вчера не ответил, сегодня задавайте вопросы. Обиженки, блин»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин опубликовал новый пост в соцсетях.

«Ну что, обиженные корреспонденты! Еду на радио. Кому вчера не ответил, сегодня задавайте вопросы. Всем отвечу! Обиженки, блин», — сказал Разин на видео в своем Telegram-канале.

8 ноября Разин на пресс-конференции отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

Эксперт «СЭ» Леонид Вайсфельд в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» рассказал, что Разин звонил ему ночью после матча.

На данный момент «Северсталь» с 27 очками занимает девятое место в Западной конференции.

КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Разин
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Вайсфельд заявил, что Разин позвонил ему в полпервого ночи: «Прям в трубку пахло»