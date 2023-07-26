Разин: «Можно заменить кроссовую подготовку боксом. Я это все на себе испробовал и мне очень понравилось»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о боксерской тренировке на сборах.

«Можно заменить кроссовую подготовку именно боксом. Я это все на себе испробовал и мне очень понравилось. Каждую тренировку худел — два, даже два с половиной килограмма сбрасывал. Здесь развивается и координация, и плечевой пояс работает. Организм дышит как на кроссе.

Тренировка с разминкой заняла ровно час. Раньше мы за 50 минут бегали 10 километров, а сейчас мы эту работу провели в виде веселой боксерской тренировки. Конечно, этот бокс на лед никак не перенесется. Здесь мы просто развивали выносливость и координацию", — приводит слова Разина официальный сайт клуба.

?Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. Разин возглавил «Металлург» в апреле 2023 года.