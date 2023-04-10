Разин назвал ассистентов, которые войдут в штаб «Металлурга»

Новый главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, кто войдет в тренерский штаб команды.

— Кто войдет в ваш тренерский штаб?

— В штаб войдут Евгений Михалкевич и Юрий Трубачев. Думаем еще по одному тренеру. Один человек отказался — сказал, что еще хочет играть. Ищем тренера по защитникам. Смотрим, думаем, ведем переговоры. Сейчас основной момент — найти тренера по физической подготовке.

— Принципиально было войти в штаб с помощниками из «Северстали»?

— Это было мое пожелание, которое учли в процессе переговоров.

— Какого игрового стиля будет придерживаться «Металлург»?

— Примерно того же, которого придерживалась «Северсталь» последние пять лет. Сейчас много говорится о хоккее Игоря Ларионова. У нас немного другой стиль. Мы придерживаемся быстрого хоккея за счет быстрых передач и ширины. Стараемся играть в атакующий хоккей с позиционными атаками и быстрыми контратаками. Отмечу еще, что наши соперники чаще нас удалялись, если сравним количество штрафа. Мы стараемся больше играть с шайбой. Тот, кто больше играет с шайбой, меньше удаляется. Постараемся влить в команду свежую кровь. Кого-то сохраним. То, что будет свежая кровь, — сто процентов.