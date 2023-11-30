Разин о поражении от «Барыса»: «Очень сложно мотивировать ребят на такие игры»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Барыса» (2:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Клуб из Астаны прервал 11-матчевую победную серию «Магнитки», которая началась 31 октября.

«Сегодня у «Барыса» был виден запредельный настрой. Соперник сыграл очень дисциплинированно, плюс в нужные моменты выручил вратарь. У нас были моменты, когда мы могли зацепиться за игру, но, к сожалению, этого не произошло. Хотя, с другой стороны, я не то что рад, но нам надо было немного опуститься на землю. Столько побед — они приедаются. Очень сложно мотивировать ребят на такие игры. Естественно, они смотрят в таблицу и думают, что соперник сам отдаст матч. Впереди у нас хорошая домашняя серия с хорошими соперниками. Поэтому нам нужно было это поражение», — цитирует Разина пресс-служба лиги.

«Металлург» с 54 очками продолжает лидировать в таблице «Востока».