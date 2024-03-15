Разин объяснил необходимость тренировок с баллонами между сериями плей-офф КХЛ

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин на открытой тренировке рассказал об упражнениях с баллонами и жилетами с утяжелителями, которые команда выполняла за два дня до первого матча серии с московским «Спартаком».

«Нагрузки бывают разные. В том, что сейчас ребята получили в виде баллонов, страшно только само слово баллоны. Нагрузка не была такой страшной, как кажется», — отметил Разин.

Первый матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между командами состоится 17 марта в Магнитогорске. Начало — в 14.30 мск.