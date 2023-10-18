Разин объяснил, почему отказался от ротации состава в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Ребята — молодцы, других слов нет. Мне очень приятно выигрывать в Екатеринбурге, очень приятно с таким хорошим счетом. Я считаю, что это — уверенная победа, были моменты, когда «Автомобилист» мог забить, но из этого и состоит хоккей. Проявили характер, мужество, такие слова подходят, поэтому заслуженно победили. Отказ от ротации состава? Просто сейчас наступил момент, когда пошли травмы, ротацию некем производить — есть ребята, но не такой длинный вагончик запасных. Ничего не меняется, у нас четвертая игра на выезде, хочется всегда вливать свежую кровь, тем более, с такими переездами. «Металлург» стал первой гостевой командой в сезоне, победившей в Екатеринбурге? Все классно, все супер», — цитирует пресс-служба лиги Разина.

«Металлург» набрал 31 очко после 21 матча и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Автомобилист» — третий (26 очков после 20 игр).