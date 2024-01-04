Главный тренер «Магнитки» Разин — о селекции: «Был вариант с приглашением Жафярова, я разговаривал с ним»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему позвал в команду бывших лидеров «Северстали», где он сам работал ранее.

— Вы позвали много игроков из «Северстали», и главный тренер «Магнитки» тоже из этой команды. Превращаетесь в «Северсталь»? Да, приглашенные игроки — сильные, но череповецкая команда не была лидером.

— Давайте порассуждаем. Летом мы сделали офершит (предложение ограниченно свободному агенту с истекшим контрактом в другом клубе. — Прим. «СЭ») Гераськину и Алистрову. Последний не имеет отношения к «Северстали». К тому же вы не знаете, с кем мы вели переговоры, каких именно игроков планировали пригласить в команду. По сравнению с прошлым сезоном состав «Металлурга» поменялся больше чем на 50 процентов. И не все пришедшие игроки из «Северстали». Сначала из Череповца мы забрали только Робина Пресса. Петунина мы выменяли, и то это была инициатива Коростелева (которого «Магнитка» обменяла в «Северсталь». — Прим. «СЭ»). Вовченко тоже оказался на рынке, и мы его вырвали из лап другой команды в самый последний момент.

Если брать рынок, то это самые ходовые игроки. Не мое право обсуждать политику «Северстали» или любого другого клуба. Приглашенные нами хоккеисты появились на рынке, и мы их взяли. Был вариант с Жафяровым, я тоже хотел его пригласить, разговаривал с ним. Мы всегда в поиске, Сергей Гомоляко (спортивный директор «Магнитки». — Прим. «СЭ») звонит игрокам, иногда это просит сделать меня, чтобы объяснить что-то и исключить посторонние гадости, которые про меня говорят. Включая вас! Ха-ха!