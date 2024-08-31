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Сегодня, 13:12

Разин — о предсезонных турнирах: «Риск потерять хоккеистов из-за травмы очень большой»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился мнением о предсезонных турнирах.

«В 90-х, когда стали набирать популярность такие турниры, мотивацией победить в них были хорошие призы — машины, мебель, телевизор, внушительный призовой фонд. Сейчас такой мотивации нет. Риск потерять хоккеистов из-за травмы, когда команда играет два, три, а иногда и четыре дня подряд очень большой. Вы сами видите, что многие команды, сыграв вечернюю игру, на следующий день выставляют резервный состав. Зачем тренерам рисковать хоккеистами, если на первой игре чемпионата никто не вспомнит как играли на предсезонке?» — написал Разин в своем телеграм-канале.

28 августа форварда «Металурга» Даниила Вовченко унесли на носилках после столкновения с защитником «Нефтехимика» Романом Абросимовым. Судьи не наказали игрока «Нефтехимика» за эпизод. В знак протеста главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду со льда. Магнитогорцам присудили техническое поражение.

Источник: https://t.me/razigol7/729
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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