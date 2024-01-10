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Сегодня, 18:24

Разин оценил роль Мозякина в тренерском штабе «Металлурга»

Алина Савинова
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о роли в магнитогорской команде своего ассистента Сергея Мозякина.

«Само его присутствие помогает. Он легенда, и ребята его уважают. У нас улучшилась связь с хоккеистами. Он также индивидуально подходит и разговаривает с ребятами, что-то подсказывает. Микроклимат в команде улучшился. Все это произошло с приходом Сергея Валерьевича. И я рад, что он согласился», — цитирует Разина Metaratings.ru.

Мозякин вошел в тренерский штаб «Металлурга» в октябре 2023 года. Профессиональную карьеру игрока он завершил в июле 2021-го.

На данный момент магнитогорская команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 70 очков за 50 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/razin-rasskazal-o-roli-mozyakina-v-trenerskom-shtabe-metallurga-322601/
Сергей Мозякин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
0
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