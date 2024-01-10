Разин оценил роль Мозякина в тренерском штабе «Металлурга»

Сегодня, 18:24
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о роли в магнитогорской команде своего ассистента Сергея Мозякина.
«Само его присутствие помогает. Он легенда, и ребята его уважают. У нас улучшилась связь с хоккеистами. Он также индивидуально подходит и разговаривает с ребятами, что-то подсказывает. Микроклимат в команде улучшился. Все это произошло с приходом Сергея Валерьевича. И я рад, что он согласился», — цитирует Разина Metaratings.ru.
Мозякин вошел в тренерский штаб «Металлурга» в октябре 2023 года. Профессиональную карьеру игрока он завершил в июле 2021-го.
На данный момент магнитогорская команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 70 очков за 50 матчей.