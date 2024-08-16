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Сегодня, 17:06

Разин оценил вероятность появления новичков в «Металлурге»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил вероятность появления в команде новичков.

«У нас есть травмированные ребята, это три игрока из топ-6 нападения (Данила Юров, Роман Канцеров, Денис Зернов — прим. «СЭ»), они вернутся в строй. Тех, кто ушел, мы заменили квалифицированными хоккеистами. Лишние люди нам не нужны. Наша задача — хорошо начать сезон, а там уже вернутся ребята после травм», — сказал Разин.

В минувшем сезоне «Металлург» завоевал Кубок Гагарина, в финале обыграл ярославский «Локомотив».

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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