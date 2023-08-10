Разин отреагировал на подписание контракта с канадцем Жаном-Себастьяном Ди

Сегодня, 16:13
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал подписание контракта с канадским нападающим Жаном-Себастьяном Ди.
— Это праворукий центрфорвард — очень дефицитная позиция. Плюс он двусторонний игрок, может и на фланге играть. В большинстве может играть на всех позициях. Такие игроки ценятся.
— В одном большинстве у вас играло сразу четыре праворуких игрока — такое можно увидеть очень редко.
— Открою секрет: это была моя мечта. В «Северстали» было мало праворуких хоккеистов. Это помогает использовать несколько новых вариантов. Может быть, мы и пять праворуких игроков будем в одной бригаде использовать. Леворукий хоккеист не всегда может делать, что делает праворукий.
Новичок «Магнитки» Ди вошел в топ-10 самых дорогих игроков КХЛ.
Прошедший сезон 29-летний канадец провел в системе «Аризоны», большую часть которого выступал за фарм-клуб «Тусон Роудраннерс».