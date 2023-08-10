Разин отреагировал на подписание контракта с канадцем Жаном-Себастьяном Ди

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал подписание контракта с канадским нападающим Жаном-Себастьяном Ди.

— Это праворукий центрфорвард — очень дефицитная позиция. Плюс он двусторонний игрок, может и на фланге играть. В большинстве может играть на всех позициях. Такие игроки ценятся.

— В одном большинстве у вас играло сразу четыре праворуких игрока — такое можно увидеть очень редко.

— Открою секрет: это была моя мечта. В «Северстали» было мало праворуких хоккеистов. Это помогает использовать несколько новых вариантов. Может быть, мы и пять праворуких игроков будем в одной бригаде использовать. Леворукий хоккеист не всегда может делать, что делает праворукий.

Новичок «Магнитки» Ди вошел в топ-10 самых дорогих игроков КХЛ.