Разин поделился мнением на тему критики экспертов после истории с Кравецем

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин не стал комментировать ситуацию между наставником «Авангарда» Михаилом Кравецем и экспертом Владимиром Плющевым.

«Историю с Кравецем и Плющевым комментировать не буду. Всем, кому надо, я уже ответил, поэтому вступать сейчас в такую полемику мне не нужно. Могу лишь сказать, что лучший ответ тренера критикам — это результат игры его команды», — цитирует Разин Betonmobile.ru.

«Авангард», набрав 45 очков в 37 играх, занимает 5-е место в таблице Востока. «Северсталь» занимает девятое место в таблице Западной конференции, после 27 игр набрав 26 очков.