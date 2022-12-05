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Сегодня, 10:38

Разин поделился мнением на тему критики экспертов после истории с Кравецем

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин не стал комментировать ситуацию между наставником «Авангарда» Михаилом Кравецем и экспертом Владимиром Плющевым.

«Историю с Кравецем и Плющевым комментировать не буду. Всем, кому надо, я уже ответил, поэтому вступать сейчас в такую полемику мне не нужно. Могу лишь сказать, что лучший ответ тренера критикам — это результат игры его команды», — цитирует Разин Betonmobile.ru.

«Авангард», набрав 45 очков в 37 играх, занимает 5-е место в таблице Востока. «Северсталь» занимает девятое место в таблице Западной конференции, после 27 игр набрав 26 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/razin-vyiskazalsya-na-temu-kritiki-ekspertov-posle-istorii-s-kravetsem
ХК Авангард
ХК Северсталь
Андрей Разин
Михаил Кравец
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