Разин подпишет контракт с «Металлургом» по схеме «1+1»

Как стало известно «СЭ», новым главным тренером «Магнитки» будет назначен Андрей Разин.

Он придет в клуб со своими помощниками по «Северстали» Юрием Трубачевым и Евгением Михалкевичем. Контракт будет подписан по системе — 1+1. Соглашение будет продлено на второй год, если «Металлург» пройдет первый раунд плей-офф в следующем сезоне.

В сезоне-2022/23 «Металлург» под руководством Ильи Воробьева дошел до второго раунда плей-офф КХЛ, в котором уступил «Авангарду» со счетом 0-4 в серии. Воробьев возглавлял команду с 2019 года.

Разин возглавлял «Северсталь» с 2018 года. В сезоне-2022/23 команда из Череповца вышла в первый раунд плей-офф, в котором проиграла ЦСКА со счетом 3-4 в серии.