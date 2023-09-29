Разин о победе над «Салаватом Юлаева»: «Девятая игра на выезде за месяц — это тяжело»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу нал «Салаватом Юлаева» (1:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«У нас за этот месяц была девятая игра на выезде — это немного тяжело. Мы сделали выводы после последнего матча, сыграли очень дисциплинировано — без единого удаления. Жалко, что не забили в большинстве. Ребят, с победой! Молодцы!» — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Магнитка» с 19 очками лидирует на «Востоке». Команда прервала серию из 3 поражений. В следующем матче «Металлург» сыграет дома с «Нефтехимиком» 2 октября.

«Салават Юлаева» с 12 очками на 6-м месте. В следующем матче уфимцы сыграют на выезде с «Ладой» 2-го числа.