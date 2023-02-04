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Сегодня, 06:34

Разин после победы над «Локомотивом» рассказал о проблемах в составе «Северстали»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У «Локомотива» очень хороший состав, практически без слабых мест. И взять наши проблемы: очень много травмированных и больных. Сегодня вышли на игру все, кто есть, даже из «Алмаза» взяли запасного вратаря, чтобы в заявку вложиться», — цитирует пресс-служба лиги Разина.

«Локомотив» идет на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 78 очками. «Северсталь» идет на 7-й строчке, набрав 62 очка.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/03/509371.html
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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Северсталь
Андрей Разин
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