Разин после победы над «Локомотивом» рассказал о проблемах в составе «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«У «Локомотива» очень хороший состав, практически без слабых мест. И взять наши проблемы: очень много травмированных и больных. Сегодня вышли на игру все, кто есть, даже из «Алмаза» взяли запасного вратаря, чтобы в заявку вложиться», — цитирует пресс-служба лиги Разина.

«Локомотив» идет на 4-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 78 очками. «Северсталь» идет на 7-й строчке, набрав 62 очка.