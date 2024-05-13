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Сегодня, 20:28

Разин признан лучшим тренером КХЛ по итогам сезона

Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Андрей Разин признан лучшим тренером КХЛ по итогам сезона-2023/2024. Под руководством специалиста «Металлург» в третий раз в истории выиграл Кубок Гагарина. Кроме того, он впервые в карьере одержал победу в серии плей-офф и первую победу в седьмом матче.

Среди номинантов на премию также были Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Козырев («Северсталь»).

Победителями этой награды становились Олег Знарок (четырежды), Зинэтула Билялетдинов (дважды), Милош Ржига, Майк Кинэн, Вячеслав Быков, Дмитрий Квартальнов, Игорь Никитин, Боб Хартли, Сергей Федоров (дважды).

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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