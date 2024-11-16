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16 ноября, 23:45

Разин призвал власти Самарской области сохранить «Ладу» в КХЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин выступил с призывом к властям Самарской области сохранить «Ладу» в FONBET КХЛ.

Ранее сообщалось, что клуб из Тольятти может покинуть лигу в связи с финансовыми затруднениями.

«Я бы хотел обратиться к властям региона. Когда мы приехали в Тольятти, вчера и сегодня я только и слышал о том, что «Ладе» конец. Это первая команда не из Москвы, ставшая чемпионом России. У нее очень много учпешных воспитанников. Если мой голос простного смертного могут услышать, прошу: не бросайте, пожалуйста, хоккей в Тольятти. Это большая отдушина для города», — заявил тренер на пресс-конференции после матча чемпионат КХЛ с «Ладой» (2:1 Б).

Разин выступал за клуб в качестве игрока (1992-1994).

«Лада» была основана в 1976 году и является двукратным чемпионом страны.

Олег Браташ покидает пост главного тренера &laquo;Лады&raquo;. Главного тренера «Лады» увольняли год. И вот теперь наконец уволили

Источник: ХК Лада
ХК Лада
Андрей Разин

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