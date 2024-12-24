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Сегодня, 04:53

Разин: «Сценарий встреч с «Авангардом» примерно одинаковый последние три игры»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча FONBET Чемпионата НХЛ против «Авангарда» (2:1 ОТ).

«Сценарий встреч с «Авангардом» примерно одинаковый последние три игры. Наше преимущество превращается в нечто среднее, и игра продолжается в овертайме. Хорошо, что победили. Обидно, что прошлые пять очков подарили сопернику, потому что игры складывались с нашим преимуществом. Низкая реализация? Мы сами не забивали. Паливко не попал в пустые ворота. Мастерство и невезения сказались. В последнее время мы редко задействовали защитников в овертайме. А до этого играли вообще без защитников, в четыре тройки нападения», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Металлург» одержал третью победу подряд и с 46 очками после 39 матчей идет на четвертой позиции на «Востоке». «Авангард» (37 очков в 37 играх) располагается на седьмой строчке.

«Магнитка» 28 декабря на выезде сыграет против «Автомобилиста». Омская команда в этот же день у себя примет «Ладу».

КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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