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FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

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Сегодня, 03:43

Разин: «Хотим, чтобы Набоков не насытился хоккеем и к плей-офф подошел в хорошей форме»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:1).

«Уже пятая наша игра с «Авангардом». До этого мы часто владели преимуществом, но не заканчивали игры победой, кроме одной. Теперь получилась обратная картина: мы очень много оборонялись, «Авангард» был посвежее немного. Хорошо, что реализовали свои моменты в третьем периоде. Это нормальное явление, когда приходит новый тренер, у команды появляются новые эмоции, она бежит, с такими командами тяжело играть.

Смолин сыграл потому, что сезон длинный, на одного вратаря ложится большая нагрузка. Мы хотим распределить силы равномерно, чтобы Набоков не насытился хоккеем, к плей-офф подошел в хорошей форме», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Металлург» набрал 50 оков в 41 встрече и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Авангард» идет 7-м с 39 очками за 39 игр.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Илья Набоков
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