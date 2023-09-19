Разин — о матче с «Автомобилистом»: «Контролировали игру и заслуженно победили»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:2).

«Мы играли дисциплинированно, мало теряли шайбу в средней зоне. Сработало большинство. Забили очень важный третий гол, когда вдруг дали сопернику шанс отыграться. Очень понравился третий период. Контролировали игру и заслуженно победили. Канцеров выходит в меньшинстве? Мы отрабатывали этот компонент на тренировках. Есть ребята, которые играли стабильно в меньшинстве. Рома выходил, он был готов. У нас 13-й нападающий — не запасной, а полноценный игрок. Коробкин? Когда человек играет в большинстве, меньшинстве и «пять на пять» грызет лед, конечно, я доволен такими хоккеистами. Перехваливать не хочется. Пока у человека идет игра, мы стараемся как можно больше его использовать. Еременко уже тренируется в общей группе. Будем смотреть. Как только «функционалка» встанет на место, так и будет играть. Хотелось бы видеть Влада в составе», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции (13 очков за 8 игр). На счету команды 6 побед в сезоне. «Автомобилист» расположился на 6-й строчке (9 очков за 8 матчей).