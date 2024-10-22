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Сегодня, 02:34

Разин: «Металлург» — первая команда, которая провела 20 матчей. Отдых сейчас как никогда нужен»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:2).

«У нас сейчас тяжелый отрезок. Мы — первая команда, которая провела 20 матчей. Поэтому отдых сейчас как никогда нужен. Наконец-то вышли травмированные Зернов и Канцеров. Образовалась тройка, которая приносила результат в прошлом плей-офф. Они забили важный гол. Резерв еще есть. Хочется, чтобы дисциплина была лучше», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Металлург» набрал 20 очков за 20 матчей и вышел на третье место в таблице «Востока». «Куньлунь» потерпел третье поражение подряд и шестое в последних семи играх. Команда с 13 очками в 18 встречах располагается на 11-й строчке в Западной конференции.

КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин

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