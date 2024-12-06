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Сегодня, 06:42

Разин — о победе над «Ладой»: «Практически идеальная игра в исполнении «Металлурга»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Лады» (4:0).

«Практически идеальная игра в нашем исполнении. Очень строго действовали в обороне, почти ничего не дали создать сопернику в атаке. Они нарывались на контратаки. Большинство сработало, меньшинство выстояло, буллит забили. Приятно было стоять на лавке. Перед третьим большинством взяли тайм-аут, чтобы ребята передохнули, дали им паузу, чтобы они не сделали ошибки. Дима Силантьев заработал буллит. Я ему сказал, что у Ромки Канцерова есть шанс сделать хет-трик. Он ему уступил», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Металлург» одержал третью победу подряд и с 40 очками занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Лада» с 31 очком — на 8-й строчке.

КХЛ
ХК Лада
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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