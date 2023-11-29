Разин — о победе над «Нефтехимиком»: «Вовремя очнулись и отыгрались»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:3Б).

«Волевая победа. С одной стороны, это хорошо, но все-таки, наверное, мы не настроились. Думали, соперник сам отдаст игру. Хорошо, что вовремя очнулись и отыгрались. Не согласен, что команда выключилась, когда пропустила голы во втором периоде. Первый гол — ошибка при позиционной атаке. До этого у нас был прекрасный момент. Второй гол — тоже самое. Мы должны были забивать, но получили в обратку. Такие отрезки бывают», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

Для «Металлурга» это 11-я победа подряд. Команда с 54 очками в 37 матчах возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Нефтехимик» с 35 баллами после 36 игр располагается на 10-й строчке Востока.