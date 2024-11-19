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Разин — о победе над «Салаватом»: «Ключевой момент — когда «Металлург» выстоял пять минут в меньшинстве»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2 ОТ).

«Тяжелая игра. Приятно здесь играть, такой уютный дворец, шикарные болельщики, поэтому вдвойне приятно выиграть. Я думаю, что ключевой момент был, когда мы выстояли пять минут в меньшинстве, ну, а в овертайме забили. С победой нас! Мы и на предсезонке сюда приезжали, был аншлаг, тут тоже, при том, что наших болельщиков было слышно! Дружеская атмосфера! Есть ли задача попасть в четверку? Есть задача — попасть в тройку, но она второстепенная. Основная задача — выиграть Кубок. Естественно, мы стремимся к тому, чтобы попасть в тройку», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 34 очка за 25 игр и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Уфимская команда прервала серию из трех побед подряд. «Металлург» после 29 встреч располагается на пятой позиции на «Востоке» с 31 баллом.

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
Андрей Разин

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